Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Zusammenstoß mit Radfahrerin - 56-Jährige verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf dem Recklinghäuser Damm sind heute Morgen ein Autofahrer und eine Radfahrerin zusammengestoßen. Die 56-jährige Pedelec-Fahrerin aus Haltern am See wurde dabei verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen waren beide Verkehrsteilnehmer stadteinwärts auf dem Recklinghäuser Damm unterwegs - der Autofahrer auf der Straße, die Frau auf dem Radweg. In Höhe einer Bäckerei wollte der 65-jährige Autofahrer aus Haltern am See rechts auf einen Parkplatz abbiegen und stieß dabei mit der 56-Jährigen zusammen. Die Frau stürzte mit dem Pedelec und wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad wurde bei dem Unfall stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell