Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Dorsten

In der Nacht zu Montag brachen Unbekannte in ein Friseurgeschäft an der Alleestraße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Innere. Nachdem sie den Empfangsbereich durchwühlt hatten, ergriffen sie unerkannt die Flucht. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Gladbeck

Über eine Terrassentür verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Tierarztpraxis an der Horster Straße (Butendorf). Sie hebelten die Tür auf und betraten die Räume. Mit etwas Bargeld flüchteten sie schließlich in unbekannte Richtung. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Dienstag, 19 Uhr, bis Mittwoch 14 Uhr.

Recklinghausen

An der Halterner Straße brach am Mittwoch, zwischen 22.20 Uhr und 22.45 Uhr, ein unbekannter Mann in ein Blumengeschäft ein, indem er ein Schaufenster einschlug. Als er flüchtete erhaschten Zeugen einen kurzen Blick auf seine Schuhe (dunkel mit heller Sohle). Näheres ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Am Donnerstagmorgen gegen 03:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Mulvanyring ein. Sie öffneten ein gekipptes Fenster und entwendeten Bargeld, Dokumente und einen Autoschlüssel, während die Bewohner schliefen. Teile der Beute konnten in der Nachbarschaft aufgefunden werden.

In das Nachbarhaus wurde in der Nacht zu Donnerstag ebenfalls eingebrochen. Hier öffneten die unbekannten Täter gewaltsam die Terrassentür und durchsuchten die Wohnräume nach Beute. Zur Beute konnten noch keine Angaben gemacht werden. Ob es sich um dieselben Täter handelt ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

