Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Fußballfan verletzt einen Bundespolizisten

Bremen (ots)

Bahnhof Uelzen, Magdeburg, Hamburg / 18.02.2023 / 20:15 Uhr

Ein 29-jähriger Fußballfan wird beschuldigt, einem 30-jährigen Bundespolizisten per Ellenbogenstoß im Gesicht verletzt zu haben. Der Deutsche aus Lüneburg wurde vorläufig festgenommen - sein Atemalkoholwert betrug 1,34 Promille.

Nach dem Fußballspiel in Magdeburg waren Fans des 1. FC St. Pauli auf der Rückreise. Beim Umstieg in Uelzen soll der 29-Jährige den Bundespolizisten zunächst beleidigt und nach einem Platzverweis den Ellenbogenstoß versetzt haben. So wurde er zu Boden gebracht und mit einer Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung entlassen. Der Bundespolizist erlitt eine Gesichtsprellung, blieb aber weiterhin im Dienst. Während der Maßnahme gegen den einzelnen "St-Paulianer" blieben die Fans friedlich.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell