PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Mehrfamilienhaus in Kriftel +++ Fahrraddiebstahl in Hofheim +++

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Mehrfamilienhaus - Kriftel, Frankfurter Straße, von Freitag, 16.06.2023 um 19:00 Uhr bis Samstag, 17.06.2023 um 00:30 Uhr

Am Freitagabend kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Kriftel. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich über ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss Zutritt zur Wohnung. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und konnten Schmuck, Kleidung und Bargeld erbeuten. Anschließend flüchteten der oder die Täter unerkannt.

Hinweise können bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06196-2073-0 gemeldet werden.

2. Fahrräder gestohlen, Hofheim, Taubengasse, von Donnerstag, 15.06.2023 um 22:00 Uhr bis Freitag, 16.06.2023 um 09:00 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte zwei Fahrräder in der Taubengasse in Hofheim entwendet. Dabei zerstörten sie die Schlösser, mit welchen die Fahrräder an einer Metallstange befestigt waren. Anschließend flüchteten sie mit den Fahrrädern in unbekannte Richtung. Die Fahrräder hatten einen Wert von mehreren Hundert Euro. Derzeit sind noch keine Täterhinweise bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192-2079-0 zu melden.

