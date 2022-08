Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Papiercontainerbrand am Waldrand

Karlsbad (ots)

Auf einem Betriebsgelände im Ittersbacher Industriegebiet der Gemeinde Karlsbad brannte am Montagnachmittag ein größerer Papiercontainer. Kritisch war die Situation, da der Container nur einen Meter vom Waldrand entfernt brannte. Die Feuerwehr war mit drei Löschfahrzeugen und einer Drehleiter im Einsatz. Verletzt hat sich bei dem Einsatz niemand. Ursprünglich wurde die Freiwillige Feuerwehr Karlsbad zum Brand eines Papierkorbes auf dem Gelände eines Betriebes im Industriegebiet alarmiert. Als die Feuerwehr mit einem Löschfahrzeug an der Einsatzstelle eintraf fanden die Feuerwehrleute eine sehr gefährliche Situation vor. "Wir sahen einen großen Papiercontainer in unmittelbarer Waldnähe brennen und die Flammen und der Rauch waren weithin sichtbar", berichtet der stellvertretende Feuerwehrkommandant Frank Trunz. Unter seiner Leitung kamen dann weitere Löschfahrzeuge und die Drehleiter zum Einsatz. "Wir wurden von einem Radlader unterstützt, der die Papierstapel auseinanderzog und unsere Leute konnten ausgerüstet mit Atemschutzschutzgeräten das Brandgut dann vollständig ablöschen", so Trunz zur weiteren Tätigkeit der Feuerwehr. Vor Ort war auch eine Streife vom Polizeirevier Ettlingen. Über die Brandursache und die Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell