Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Frontalzusammenstoß - Opferstock beschädigt - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Aalen: Frontalzusammenstoß

Am Dienstag, um kurz nach 12 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Lenker eines VW Golf die B 29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Affalterried und Unterrombach prallte der Golf - vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache beim Fahrer - in das Heck eines vorausfahrenden Citroen Berlingo eines 38-jährigen Lenkers. Im Anschluss kam der Golf auf die Gegenfahrbahn und prallte in einem sogenannten Offset-Frontalcrash mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz Vito einer 41-jährigen Fahrerin zusammen. Der Fahrer des Citroen und die Mercedes-Lenkerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 62-Jährige Unfallverursacher wurde schwer verletzt. Er musste durch die Feuerwehr Aalen, die mit fünf Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort kamen, aus seinem Fahrzeug befreit werden. Der Gesamtschaden des Unfalls wird auf etwa 42.000 Euro geschätzt. Die B 29 musste zur Bergung, Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn bis etwa 14:15 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt werden.

Heuchlingen: Opferstock beschädigt

Am Dienstagmorgen um 06:45 Uhr wurde festgestellt, dass der Opferstock der Kirche St. Vitus in der Kirchbühlstraße zwischen Montagmorgen und Dienstagmorgen gewaltsam aufgebrochen wurde. Nachdem der Opferstock jedoch regelmäßig geleert wird, befand sich kein Geld darin. Es entstand allerdings ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Leinzell unter der Rufnummer 07175/9219680 entgegen.

Göggingen: Sachbeschädigung

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen wurde ein Mülleimer am Götzenbachstausee gewaltsam aus der Verankerung gerissen und in den See geworfen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinwiese auf den oder die Verursacher erbittet der Polizeiposten Leinzell unter der Rufnummer 07175/9219680

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell