Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Junger Mann von unbekannten Jugendlichen angegriffen und mit Pfefferspray verletzt

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, Bahnhofsvorplatz, Taxistand Richtung Handelsmuseum, 29.03.2023 / 01:20 Uhr

Ein 23-jähriger Deutscher hat auf der Bundespolizeiwache am Bremer Hauptbahnhof berichtet, dass er von mehreren Personen auf dem Bahnhofsvorplatz angegriffen und verletzt wurde. Auf Videoaufnahmen ist erkennbar, dass der 23-Jährige in der Nacht zum Mittwoch gegen 01:20 Uhr am Taxistand in der Nähe des Handelsmuseums zunächst von acht Jugendlichen oder jungen Männern umringt wurde. Von zwei Angreifern wurde ihm dann mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Außerdem wurde er geschlagen und getreten. Dem 23-Jährigen gelang die Flucht in den Bahnhof und die Gruppe flüchtete ins Stadtgebiet. Der Grund der Körperverletzungen ist unklar.

Nach ersten Ermittlungen ist die Gruppe der Bundespolizei noch nicht bekannt. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Redaktionshinweis: Die südländisch erscheinenden Angreifer stehen nicht im Zusammenhang mit Berichten über eine algerisch-albanische Gruppe.

