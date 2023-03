Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Unbekannter schlägt Frau auf Bahnsteig in Tostedt

Bremen (ots)

Tatzeit 26.03.2023, 19:45 Uhr, Bahnsteig 1

Tostedt, Landkreis Landkreis Harburg, Bahnstrecke Hamburg - Bremen

Ein unbekannter Mann soll einer 22-jährigen Frau unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Der Angriff ereignete sich am Sonntagabend um 19:45 Uhr auf Bahnsteig 1 des Bahnhofes Tostedt. Anschließend flüchtete er über die Fußgängerbrücke. In Bremer erstattete die Frau eine Strafanzeige bei der Bundespolizei.

Der Unbekannte soll zuvor auf einer Treppenstufe der Fußgängerbrücke gesessen haben, die über die Gleise auf den Bahnsteig führt. Die 22-jährige Deutsche hatte ein Fahrrad dabei und wartete auf den Metronom, der um 19:47 Uhr abfuhr und um 20:24 Uhr in Bremen ankam. Der Angreifer soll direkt auf die Frau zugekommen sein, zeigte auf ihre Haare und stellte in unverständlicher Sprache Fragen. Wegen eines vorbeifahrenden Güterzuges konnte sie ihn kaum verstehen. Plötzlich soll er ihr dann mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben und sofort geflüchtet sein. Eine Prellung war bei der Anzeigenaufnahme in Bremen noch erkennbar.

Eine Zeugin kümmerte sich noch auf dem Bahnsteig um die Verletzte und begleitete sie in Bremen zur Wache. Der Mann wurde von den Frauen wie folgt beschrieben:

Zirka 30 Jahre alt und 170 cm groß, gepflegt, rundliches Gesicht, schlank, schwarze und nach hinten leicht gewellte Haare, südländischer Phänotyp mit etwas dunklerer Haut, kurze schwarze Jacke mit gesticktem goldenem Muster oder kästchenförmigen goldenen Applikationen. Es ist möglich, dass der Mann anschließend mit einem späteren Zug Richtung Bremen oder Hamburg abgefahren ist.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen bittet um Zeugenhinweise: Telefon 0421/16299-7777

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell