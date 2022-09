POL-EL: Meppen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Haren (ots) - In der Nacht vom 14. auf den 15. September kam es in Haren in der Meisenstraße zu einem versuchten Einbruch. Die bislang unbekannten Täter versuchten sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen, was jedoch misslang. Dabei wurde eine Tür beschädigt. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932) 72100 entgegen. Rückfragen ...

mehr