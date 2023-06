POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Feuer rasch gelöscht - Unfälle

Aalen (ots) - Ein 30-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Mittwochmorgen gegen 6:30 Uhr die Westumfahrung aus Richtung Stuttgart kommend in Richtung Hegnach. An der Kreuzung Westumfahrung / Alte Bundesstraße fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf den vor ihm an der roten Ampel stehenden Audi eines 35-Jährigen auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den davor stehenden BMW eines 23-Jährigen aufgeschoben. ...

