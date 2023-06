Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach Hundebiss gesucht - Stromaggregat gestohlen - Schulgebäude beschmiert - Schussabgabe in Wohngebiet

Aalen (ots)

Fellbach-Oeffingen: Zeugen nach Hundebiss gesucht

Die Polizeihundeführerstaffel sucht Zeugen nach einem Vorfall, der sich bereits am Sonntag, den 28.05.2023 zugetragen hat. Gegen 16:10 Uhr wurde in der Verlängerung der Hofener Straße zwischen Oeffingen und Bad Cannstatt eine 22-jährige Frau von einem schwarzen Pitbull in die Hand gebissen und hierbei verletzt. Die Frau, die mit dem Hund unterwegs war, soll ca. 30-40 Jahre alt sein, braune Haare haben und am besagten Tag ein grünes T-Shirt und eine Sonnenbrille getragen haben. Zeugenhinweise zu der Hundeführerin bzw. dem Hund nimmt die Polizeihundeführerstaffel unter der Telefonnummer 07181 994430 entgegen.

Schwaikheim: Stromaggregat gestohlen

Zwischen Dienstag und Mittwoch wurde von der Terrasse eines noch nicht bezogenen Neubaus in der Sophie-Scholl-Straße ein etwa 80 kg schweres Stromaggregat entwendet. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.

Fellbach: Schulgebäude beschmiert

Ein Vandale beschmierte zwischen Dienstag und Mittwoch ein Schulgebäude in der Pestalozzistraße mit Farbe. Dadurch verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Schussabgabe in Wohngebiet

Am Mittwochmittag gegen 13:30 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass er soeben im Bereich der Mozartstraße Schüsse gehört habe. Bei den ersten Abklärungen vor Ort konnte ermittelt werden, dass ein Mann vom Wintergarten eines Wohngebäudes aus in ein Gebüsch geschossen haben soll. Der Bereich um das Gebäude wurde anschließend abgesperrt und das Gebäude anschließend durch ein Interventionsteam des Polizeipräsidiums Aalen betreten. Kurz darauf gab sich ein 32-jähriger Mann zu erkennen und gab an, dass er die Schüsse mit einer Schreckschusswaffe abgegeben habe. Bei der anschließenden Durchsuchung des Hauses wurden u.a. zwei Schreckschusswaffen aufgefunden und zunächst beschlagnahmt. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.

