LPI-J: Schuppen aufgehebelt

Jena (ots) - Wie am Montagnachmittag bekannt wurde, beschädigten Unbekannte einen Imbisswagen. Dieser war am Salvador-Allende-Platz abgestellt. Unbekannte schlugen, augenscheinlich mit einem Gegenstand, in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrfach gegen den Wagen. Dieser weist nun Beschädigungen an den Seitenwänden sowie den Rücklichtern auf. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- ...

