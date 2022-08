POL-WOB: Wolfsburg verlebt einen friedlichen Fußballnachmittag

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Heßlingen Am Zehnten Weg 17.08.2022, 04.20 Uhr Ein silberner VW Multivan verschwand am Mittwochmorgen gegen 04.20 Uhr aus der Straße Am zehnten Weg. Der dadurch entstandene Schaden dürfte sich auf 10.000 Euro belaufen. Die rechtmäßige Eigentümerin hatte ihren 13 Jahre alten Multivan am Dienstagabend gegen 18.00 Uhr ordnungsgemäß verschlossen auf dem Grundstück abgestellt. Gegen ...

mehr