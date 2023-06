Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ravensburg und Polizei: Mutmaßlicher Drogenhändler in Untersuchungshaft.

Ulm (ots)

Einen mutmaßlichen Drogendealer nahm die Biberacher Polizei am Mittwoch in Biberach fest. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Nach bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Biberach soll der aus Algerien stammende 66-Jährige in der zurückliegenden Zeit Drogen beschafft und diese im Raum Biberach verkauft haben. So auch in der Nacht zum Mittwoch, als er in den Abendstunden aus dem benachbarten Ausland wieder nach Deutschland eingereist war. Bei einer Fahrzeugkontrolle gegen 1 Uhr nahmen die Beamten den 66-Jährigen in Biberach vorläufig fest. Für die Beschaffung benutzte der mutmaßliche Drogenhändler sein Fahrzeug. In dem konnten die Beamten rund 300 Gramm Kokain auffinden. Die Drogen waren versteckt im Kofferraum deponiert. Die Ermittler stellten die Drogen sicher. Im Rahmen der Durchsuchungen der beiden Wohnungen des Tatverdächtigen konnten keine weiteren Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Der 66-Jährige wurde noch am selben Tag dem Haftrichter am zuständigen Amtsgericht Biberach vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ der zuständige Haftrichter einen Haftbefehl wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit unerlaubtem Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Biberach dauern an.

Staatsanwaltschaft Ravensburg, Erste Staatsanwältin Tanja Vobiller, Tel. 07351/806-1332

Polizeipräsidium Ulm, Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

