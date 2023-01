Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 59 - Duisburg - Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - Mann schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 25. Januar 2023, 08:40 Uhr

Schwer verletzt wurde gestern Morgen ein 46-jähriger Mann bei einem Auffahrunfall auf der A 59 bei Duisburg. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 59-jähriger Mann mit seinem VW Amarok und seinem Anhänger auf der A 59 in Richtung Leverkusen unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Marxloh und Duisburg-Althamborn bremste ein vorausfahrender 46-Jähriger seinen Mercedes verkehrsbedingt ab. Dies bemerkte der 59-Jährige aus Oberhausen offenbar zu spät und fuhr auf das Heck des Wuppertalers auf. Durch den Zusammenstoß wurde dessen Mercedes auf den vorausfahrenden Mercedes eines 42-jährigen aus Duisburg geschoben. Der 46-jährige Mann wurde so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Der 42-Jährige wurde leicht verletzt. Der 59-Jährige aus Oberhausen blieb unverletzt. Die Fahrbahn in Richtung Leverkusen wurde zeitweise gesperrt.

