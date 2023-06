Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Tierabwehrspray eingesetzt

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Donnerstag in Biberach.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, war gegen 13 Uhr eine 37-Jährige am Biberacher Bahnhof unterwegs. Dort kamen ihr drei Männer im Alter von 19, 21 und 24 Jahren entgegen. Die leicht alkoholisierte Frau erkannte wohl den 21-Jährigen aus einem zurückliegenden Vorfall wieder. Wie sie gegenüber der Polizei angab, geriet sie in Panik und setzte ihr Tierabwehrspray ein. Die 37-Jährige zielte in das Gesicht des 21-Jährigen und traf dabei wohl auch noch die beiden anderen Männer. Die waren dort zufällig unterwegs. Der 21-Jährige kam mit leichten Verletzungen vorsorglich in eine Klinik. Auch die beiden 19 und 24 Jahre alten Männer wurden durch den Sprühstoß leicht verletzt und vor Ort behandelt. Jetzt ermittelt die Biberacher Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Frau muss mit einer Anzeige rechnen. Außerdem wurde ihr ein Platzverweis erteilt.

