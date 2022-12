LPI-J: In Straßengraben geschlittert

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bei einer durchgeführten Geschwindigkeitskontrolle am Mittwoch in der Ortslage Serba hielten sich 45 Fahrzeugführer nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h. Bei 42 Verkehrsteilnehmern blieb es bei einem Verwarngeld, gegen Drei jedoch wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Der Rekordsünder fuhr 29 km/h schneller als erlaubt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

