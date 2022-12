LPI-J: Rückwärts gegen Laterne gefahren

Jena (ots) - 09:15 Uhr ging am Mittwoch ein Notruf über einen Gebäudebrand im Lortzingweg ein. Unverzüglich rückten die Kameraden der Feuerwehr sowie die Beamten zum Brandort aus. Bei Eintreffen war starke Rauchentwicklung sowie ein Feuer im rückwärtigen Bereich des Hauses festzustellen. Nach knapp einer Stunde hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Eine Bewohnerin wurde vorsorglich in ein Krankhaus gebracht. Was ...

mehr