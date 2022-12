LPI-J: E-Bike aus Keller gestohlen

Jena (ots) - Als ein 39-jähriger Fahrer eines BMW am Mittwochnachmittag vom Salvador-Allende-Platz nach links auf die Erlanger Allee einbog, übersah er eine 73-jährige Fußgängerin, welche gerade die Erlanger Allee überquerte. Aufgrund des Zusammenstoßes verletzte sich die Frau und musste zur medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

mehr