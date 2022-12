Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wohnhausbrand im Lortzingweg

Jena (ots)

09:15 Uhr ging am Mittwoch ein Notruf über einen Gebäudebrand im Lortzingweg ein. Unverzüglich rückten die Kameraden der Feuerwehr sowie die Beamten zum Brandort aus. Bei Eintreffen war starke Rauchentwicklung sowie ein Feuer im rückwärtigen Bereich des Hauses festzustellen. Nach knapp einer Stunde hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Eine Bewohnerin wurde vorsorglich in ein Krankhaus gebracht. Was zum Entstehen des Brandes führte, kann noch nicht gesagt werden. Die entsprechenden Ermittlungen werden am Donnerstag fortgesetzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich im sechsstelligen Bereich. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar.

