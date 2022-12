Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einfach davongefahren

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochabend auf dem Amtsplatz in Stadtroda. Ein Pkw Opel und ein Pkw Audi waren auf dem Parkplatz gegenüberliegend abgestellt. Beim rückwärtigen Ausparken stieß sodann die Fahrerin des Opels mit ihrem Heck gegen die Fahrzeugfront des Audis. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Im Anschluss entfernte sich die 65-Jährige pflichtwidrig von der Unfallstelle, konnte jedoch im Nachgang ermittelt werden.

