Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrerin mit Hund fährt nach Unfall weiter

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Schweriner Straße;

Unfallzeit: 06.07.2023, 13.00 Uhr;

Mit einem silberfarbenen Van zusammengestoßen ist am Donnerstagmittag eine Radfahrerin auf der Schweriner Straße in Vreden. Die Frau mit einem großen, dunkelbraunen Hund an der Leine gab nach dem Verkehrsunfall gegenüber der Autofahrerin an, nicht verletzt zu sein. Dann stieg sie auf ihr Rad und fuhr in Richtung Winterswyker Straße weiter. Die Polizei bittet die circa 30 bis 35 Jahre alte und 1,70 bis 1,75 Meter große Frau, bekleidet mit einer schwarzgepunkteten, braunen Bluse, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell