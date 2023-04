Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Graffiti-Sprayer "auf frischer Tat" erwischt - Bundespolizei leitet Strafverfahren ein

Brühl (ots)

In der vergangenen Nacht (25./26.04.) nahm die Bundespolizei Köln am Brühler Bahnhof einen 21-jährigen Troisdorfer und eine 26-jährige Brühlerin fest, als diese Bahnanlagen besprühten. Die beiden erwartet nun ein Strafverfahren u.a. wegen Sachbeschädigung.

Gegen 1 Uhr in den frühen Morgenstunden erhielt die Bundespolizei Köln eine Meldung über Graffiti-Sprayer am Brühler Bahnhof. Die Einsatzkräfte der Bundespolizei eilten an den Einsatzort und konnten die beiden "Künstler" beim Sprayen auf dem Bahngebiet antreffen. Sie hatten eine Mauer bereits auf ca. 20 Quadratmetern besprüht. Die Bundespolizisten fanden bei den beiden Sprayern am Tatort 10 Farbdosen, 5 Sprühköpfe und ein Einhandmesser.

Die 26-jährige Brühlerin und ihr 21-jähriger Begleiter aus Troisdorf mussten die Beamten mit zur Dienststelle nach Köln begleiten. Dort wurden Lichtbilder von ihnen gefertigt und Fingerabdrücke genommen. Nach einer Anzeige wegen Sachbeschädigung und dem Verstoß gegen das Waffengesetz konnten die beiden ihre Heimreise wieder antreten. Die festgestellten Utensilien stellten die Bundespolizisten sicher.

