Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Aachener Stau stoppt Autodieb - Festnahme dank GPS

Aachen - Eschweiler (ots)

Ärger durch den Stau im Aachener Berufsverkehr ist täglich vorprogrammiert. Das wusste ein 25-jähriger Mann aus Bosnien am Dienstag gegen 17:30 Uhr offenbar nicht, als er mit dem soeben entwendeten Ford Transit diese Bekanntschaft auf der A 4 machte. Der Fahrzeughalter hatte in seinem Transit ein GPS-System verbaut und teilte der Polizei den genauen Standort des entwendeten Transporters mit. Am Stauende in Nähe der Abfahrt Eschweiler flüchtet der unter Drogeneinfluss stehende Mann vor eine Streife der Polizei. Auf der Flucht warf er noch sein Handy weg. Durch eine weitere Streifenbesatzung der Bundespolizei konnte der Dieb festgenommen und sein Handy als Beweismittel sichergestellt werden. Einen Führerschein besaß der junge Mann übrigens auch nicht. Er wurde in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert.

