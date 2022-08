Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gutmütigkeit ausgenutzt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Die Gutmütigkeit einer Frau wurde am Dienstag in der Biberacher Straße in Eisenberg schamlos ausgenutzt. Wie am Mittwoch eine Nachbarin der Polizei mitteilte, vertraute sich die Geschädigte ihr an und berichtete, dass eine Unbekannte an ihrer Wohnungstür klingelte und um Essen bat. Die 80-Jährige führte die Frau in die Wohnstube und begab sich anschließend in die Küche, um Lebensmittel zusammenzupacken. Anschließend verschwand die Frau. Nach Verlassen der Wohnung bemerkte die 80-Jährige, dass ihre Geldbörse augenscheinlich gestohlen wurde. Diese befand sich in der Handtasche, welche in der Stube stand. Nach ersten Erkenntnissen hat die unbekannte Frau diese im Augenblick der Unaufmerksamkeit der Geschädigten entwendet. Eine entsprechende Anzeige wurde erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell