Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheibe beschädigt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine 50-Jährige musste am Mittwochabend feststellen, dass die hintere Fahrzeugscheibe auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Der Dacia wurde in den Mittagsstunden in der Straße Am langen Bürgel in Kahla unbeschadet abgestellt. Als die Nutzerin gegen 20:00 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie die Beschädigung. Ein Beuteschaden ist nicht entstanden, da ein Hineingreifen ins Fahrzeuginnere nicht möglich gewesen ist. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

