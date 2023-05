Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall in Folge blendender Sonne

Neustrelitz (ots)

Am Nachmittag des 19.05.2023, gegen 14 Uhr, kam es im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Traktor mit Wohnanhänger. Nach ersten Ermittlungen befuhr der aus der Stadt Neustrelitz stammende 30-jährige deutsche Fahrer eines Mitsubishi die Bundesstraße 198 aus Richtung Möllenbeck kommend in Richtung Carpin. Der 67-jährige deutsche Fahrer eines Traktors mit Wohnanhänger fuhr ebenfalls auf dieser Bundesstraße in die gleiche Richtung. Auf Grund der blendenden Sonne übersah der Fahrzeugführer des Mitsubishi das vor ihm fahrende Gespann. Im weiteren Verlauf kollidierte er mit dem Heck des Wohnwagens. Der Mitsubishi sowie der Wohnanhänger waren nicht mehr fahrfähig. Die Bundesstraße war für ca. 1 ½ Stunden halbseitig gesperrt. Zu Personenschäden ist es nicht gekommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 19.050,- EUR. Im Auftrag Ina Gransow Polizeihauptkommissarin Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

