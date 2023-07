Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Montag, 3. Juli 2023, 9.30 Uhr, Graf-Adolf-Platz, Friedrichstadt

Düsseldorf (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Montagmorgen zu einem Brand an einer Straßenbahn. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, verletzt wurde niemand. Es kam zu Verkehrsbehinderungen im Bereich des Graf-Adolf-Platz.

Am Montagmorgen um gegen 9.30 Uhr meldete die Leitstelle der Rheinbahn ein Feuer am einer ihrer Straßenbahnen in Friedrichstadt. Als die ersten Rettungskräfte bereits nach fünf Minuten vor Ort eintrafen, stellte sich die Situation wie folgt dar: Im Bereich des letzten Waggons tropfte Öl auf den heißen Teil einer Bremsanlage, welches dort verbrannte. Herabtropfend Entzündete dieses Öl auch circa 50 qcm Rasenfläche auf den Gleisen. Der Einsatzleiter ließ umgehend ein Löschrohr vornehmen, um das Feuer zu löschen. Gleichzeitig kontrollierten weiter Einsatzkräfte die Bahn auf Raucheintritt und räumten diese. In die Bahn ist kein Rauch eingetreten. Niemand musste durch den Rettungsdienst der Landeshauptstadt behandelt werden. Anschließend wurde die Bahn der Rheinbahn übergeben. Für den Zeitraum der Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Einsatz für die rund 25 Einsatzkräfte war nach etwa 60 Minute beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell