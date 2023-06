Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuer in Reihenmittelhaus - Feuerwehr führte Bewohner ins Freie, keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Freitag, 23. Juni 2023, 4.15 Uhr, Amselstraße, Vennhausen

Freitag Morgen löschte die Feuerwehr Düsseldorf ein Feuer in einem Keller eines Reihenmittelhauses in Vennhausen. Die Rettungskräfte brachten die Anwohner ins Freie. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Für die Ermittlung der Brandursache hat die Polizei ihre Arbeit aufgenommen.

In der Nacht zu Freitag kam es in einem Reihenmittelhaus in Vennhausen zu einem Feuer im Kellerbereich des Hauses. Als die ersten Rettungskräfte an der Einsatzstelle eintrafen, waren bereits Teile des Treppenraumes verraucht. Die Mieterin stand zu diesem Zeitpunkt bereits vor dem Haus und berichtete, dass ihr Mann sich noch im Erdgeschoss befindet und sich selbst nicht retten kann. Umgehend gingen die Rettungskräfte zum vermissten Mieter vor und brachten den im rollstuhlsitzenden Ehemann in Sicherheit. Vorsorglich wurde das Ehepaar vom Notarzt der Landeshauptstadt medizinisch untersucht, das nach Ende des Feuerwehreinsatzes unverletzt in ihr Haus zurückkehrte. Parallel zu den Rettungsmaßnahmen führten weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf die Löscharbeiten im Keller des Gebäudes durch, die nach gut 40 Minuten abgeschlossen waren. Im Anschluss daran kontrollierten die Feuerwehrleute noch die beiden angrenzenden Gebäude auf eine Ausbreitung von Feuer und Rauch - gaben aber schnell Entwarnung - das Feuer hat sich nur auf den Kellerbereich des Hauses begrenzt. Vorsorglich stellten Mitarbeitende der Netzgesellschaft Düsseldorf die Strom- und Gaszufuhr zum Gebäude ab. Zur Ermittlung der letztendlichen Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlung aufgenommen. Nach rund 90 Minuten kehrten die circa 35 Einsatzkräfte, darunter auch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Freiwilligen Feuerwehr, zu ihren Standorten zurück.

