FW-D: 53 wetterbedingte Einsätze: Feuerwehr rückte zu Wasserschäden, umgestürzten Bäumen und abgeknickten Ästen aus

Am Abend und in der Nacht kam es für die Feuerwehr Düsseldorf zu rund 50 wetterbedingten Einsätzen. Dabei handelte es sich meist um Wassereinbrüche in Kellerräume und Wohnungen, aber auch umgestürzte Bäume und abgeknickte Äste konnten von den Einsatzkräften beseitigt werden.

Der Deutsche Wetterdienst warnte am Donnerstag die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer vor einem nahenden Unwetter. So sollte in der Zeit von Donnerstag, 22. Juni, 14 Uhr, bis Freitag, 23, Juni, 0 Uhr, heftiger Starkregen auftreten. Die ersten Niederschläge erreichten die Landeshauptstadt gegen 14 Uhr, die zunächst geringer als erwartet ausfielen und die Feuerwehr Düsseldorf zu keiner Hilfeleistung alarmiert wurde. Zu den ersten wetterbedingten Einsätzen rückte die Feuerwehr Düsseldorf gegen 16.30 Uhr aus. Seitdem wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf, darunter auch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Freiwilligen Feuerwehr, zu rund 50 wetterbedingten Einsätze alarmiert. Dabei handelte es sich meistens um Wassereinbrüche in Kellerräume und Wohnungen, aber auch um umgestürzte Bäume und abgeknickte Äste. Die meisten Einsatzstellen waren gegen Mitternacht abgearbeitet und es kam nur noch zu vereinzelten Sturmschäden in der Nacht zu Freitag. Hier konnten die Rettungskräfte Äste mittels Motorkettensägen zerkleinern, die Äste zur Seite räumen und so die Fahrbahnen wieder befahrbar machen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Verletzten, die im Zusammenhang mit dem Unwetter stehen, der Feuerwehr bekannt.

