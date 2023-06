Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Zimmerbrand in Hochhaus - Feuerwehr löscht Brand in Erdgeschosswohnung

Düsseldorf (ots)

Freitag, 16. Juni 2023, 4.44 Uhr, Toulouser Allee, Pempelfort

Die Feuerwehr Düsseldorf löschte am Freitagmorgen einen Zimmerbrand in Pempelfort. Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Durch den Brand wurde niemand verletzt.

Alarmiert durch die automatische Brandmeldeanlage eines Wohnhauses an der Toulouser Allee löschten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf am frühen Freitagmorgen ein Zimmerbrand. Bereits als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle in Pempelfort eintrafen, bemerkten sie im Foyer des Hauses eine Rauchentwicklung und konnten schnell den Brand in einer Erdgeschosswohnung lokalisieren. Das auf ein Zimmer begrenzte Feuer konnte durch einen Löschtrupp schnell gelöscht werden. Im Anschluss an die Löschmaßnahmen wurde der betroffene Bereich belüftet und so der Brandrauch aus der Wohnung geblasen. Vorsorglich kontrollierten weitere Einsätze den gesamten Treppenraum sowie die über der Brandwohnung liegende Wohnung auf eine Ausbreitung von Flammen und Rauch. Hier konnten die Rettungskräfte schnell Entwarnung geben - der Brand begrenzte sich auf die Erdgeschosswohnung. Der Mieter der Brandwohnung wurde durch den Rettungsdienst der Landeshauptstadt vorsorglich medizinisch begutachtet. Er blieb unverletzt! Nach gut einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr Düsseldorf beendet und die Einsatzstelle wurde der Polizei zur Klärung der Brandursache übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell