FW-D: Erstmeldung: Einsturzgefährdeter Schornstein auf Wohnhaus muss aufwendig abgetragen werden

Düsseldorf (ots) - Sonntag, 11. Juni 2023, 22.01 Uhr, Eduard-Schloemann-Straße, Düsseltal Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr Düsseldorf zu einem Brand einer Laube in einem Kleingartenverein in Düsseltal gerufen. Vor Ort brannten fünf Lauben lichterloh. Sofort wurden mehrere Löschtrupps unter Atemschutz eingesetzt, um den Brand zu löschen. Die ...

mehr