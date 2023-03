POL-PDWIL: geklärte Vermisstensache

Daun (ots) - Am 18.03.2023 gegen 19:00 Uhr bemerkte der Inhaber eines Personenkraftwagens, welcher im Bereich der Waldkönigener Straße in Daun abgestellt war, dass ein bisher unbekannter Täter an seinem Fahrzeug den vorderen linken Blinker ausgebaut hatte. Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

