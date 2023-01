Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nächtlicher Firmeneinbruch am Osterheider Ring

Stemwede (ots)

In der Nacht von Dienstag, 10.01.2023 auf Mittwoch, 11.01.2023 drangen bislang unbekannte Personen in eine Firma am Osterheider Ring in Stemwede-Oppendorf ein.

Nach dem Aufhebeln eines Fensters durchsuchten der oder die Täter die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und Bargeld. Im Anschluss konnten die Personen unerkannt entkommen. Ob und in welcher Höhe Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte sich der Einbruch in der Zeit von 18.15 Uhr bis 6.30 Uhr ereignet haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Minden unter der Telefonnummer 0571/88660 entgegen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell