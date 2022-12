POL-NB: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B192

Demmin (ots) - Am 22.12.2022 gegen 08:50 Uhr ereignete sich in der Wollweberstraße in 17109 Demmin ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 85-jähriger Fahrzeugführer eines Fahrrades die Fahrbahn der Wollweberstraße in Richtung Schillerstraße und blieb aus bislang ungeklärter Ursache an einem Bordstein hängen. Infolgedessen stürzte der Radfahrer und ...

