POL-NB: Eine verletzte Person nach Auffahrunfall auf der B104

Neubrandenburg (ots) - Am 20.12.2022 wurden die Beamten des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg zu einem Ladendiebstahl in einen Supermarkt in der Mirabellenstraße gerufen. Nach bisherigem Erkenntnisstand versuchte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger gegen 14:55 Uhr insgesamt 30 Playstationspiele in einem Warenwert von ca. 1.600 Euro zu entwenden. Als der ...

