FW-D: Freitag, 9. Juni 2023, 16.40 Uhr, Cäcilie-Beuken-Straße, Benrath Brennender Gasgrill drohte Hecke zu entzünden. Bewohner löschten die Hecke mit einem Gartenschlauch ab.

Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr Düsseldorf zu einem brennenden Gasgrill auf einer Terrasse im Garten gerufen. Als die ersten Feuerwehrkräfte der zuständigen Wache an der Einsatzstelle nach ca. 4 Minuten eintrafen, stand ein Gasgrill aus unbekannter Ursache bereits in Vollbrand und drohte eine angrenzende Hecke zu entzünden. Das Abdrehen der Gasflasche war den anwesenden Personen nicht mehr möglich. Durch beherztes Eingreifen haben Sie allerdings mittels Vornahme eines Gartenwasserschlauches die angrenzende Hecke schützen bzw. löschen können. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde der Gasgrill mittels eines Löschrohres abgelöscht und die Gasflasche zugedreht. Anschließend wurde die Gasflasche noch gekühlt und der Bereich mittels einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert. Personen wurden nicht verletzt, dass Grillgut konnte allerdings nicht mehr gerettet werden. Die letzten der rund 16 Einsatzkräfte kehrten nach gut einer Stunde zu ihrem Standort zurück.

