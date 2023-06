Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Freitag, 9. Juni 2023, 15.35 Uhr, Duisburger Straße, Pempelfort Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich zwischen zwei Straßenbahnen dabei sind beide Schienenfahrzeuge entgleist.

Düsseldorf (ots)

Heute Nachmittag gegen 15:35 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Straßenbahnen im Kreuzungsbereich der Duisburger Straße / Sternstraße. Umgehend wurden Einsatzkräfte zu der Einsatzstelle entsandt. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen stellten sie fest, dass zwei Straßenbahnen aus bisher ungeklärter Ursache zusammengestoßen waren. Durch die Kollision waren beide Schienenfahrzeuge entgleist und hatten sich jeweils im vorderen Bereich gegenseitig verkeilt. In der einen Bahn befanden sich 30 Personen und in der anderen 8 Personen. Nach einer Sichtung aller Personen stellte sich heraus, dass sich keiner verletzt hatte. Durch den Rettungsdienst wurde allerdings eine Mutter mit Ihren zwei Kindern und ein Straßenbahnfahrer betreut. An den Schienenfahrzeugen wurden durch die Einsatzkräfte Sicherungsmaßnahmen durchgeführt und anschließend die Mitarbeiter der Rheinbahn bei der Eingleisung unterstützt. Die letzten der rund 50 Einsatzkräfte kehrten nach gut eineinhalb Stunde zu ihren Standorten zurück. Zur Ermittlung der Unfallursache hat die Polizei ihre Arbeit aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell