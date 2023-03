Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Triebfahrzeugführer mittels Laserpointer geblendet

Niederhöchstadt; Frankfurt am Main (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main wurde am späten Montagabend, gegen 23:05 Uhr, darüber in Kenntnis gesetzt, dass zwei unbekannte männliche Personen den Triebfahrzeugführer einer S- Bahn mittels Laserpointer blendeten.

Der Geschädigte konnte die beiden späteren Täter beim Halt der S-Bahn am Bahnhof Niederhöchstadt am Bahnsteigende beobachten. Nachdem er die Fahrt fortsetzte, bemerkte er grüne Lichtpunkte in seinem Auge. Glücklicherweise wurde der Geschädigte hierdurch nicht wesentlich beeinträchtigt und konnte die Fahrt in Richtung Frankfurt am Main fortsetzen.

Die umgehend eingesetzten Beamten der Bundespolizei konnten die Täter nicht mehr antreffen. Es konnte jedoch ermittelt werden, dass sie mit einer S- Bahn in Richtung Bad Soden flüchteten. Von ihnen fehlt weiterhin jede Spur.

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter 069/130 145 1100 entgegengenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell