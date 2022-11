Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gullyschacht zu Unfallfalle umgebaut.

Idar-Oberstein. (ots)

In der Nacht auf Montag, den 21. November wurde in der Tiefensteiner Straße im Bereich der Abzweigung Saarstraße durch einen bisher unbekannten Täter ein Gullydeckel aus einem Gullyschacht entfernt. Der Täter steckte anschließend einen schmalen Plastikgegenstand in den offenen Schacht, sodass dieser fast einen Meter hoch in die Fahrbahn ragte. Den Gullydeckel selbst warf man über ein angrenzendes Geländer auf das Firmengelände eines dort ansässigen Unternehmens. Es ist nur dem Zufall zu verdanken, dass niemand an der gebauten "Falle" zu Schaden kam.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781-5610 in Verbindung zu setzen.

