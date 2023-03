BPOL-F: (Offenburg) Nach Vorfall im ICE 70/Bundespolizei sucht weitere Zeugen

Frankfurt am Main (ots) - Am Dienstagabend wurde ein 64-jähriger US-amerikanischer Mann in einem ICE von Amsterdam nach Frankfurt am Main vermeintlich Opfer eines Diebes. Der Mann gab gegenüber den Beamten der Bundespolizei an, dass ihm seine Reisetasche, in welcher sich 6.000 Dollar in bar, Kopfhörer, personenbezogene Dokumente, seine Geldbörse mit Kreditkarten sowie seinem Mac Book Pro, I Pad 3 und Kindle befand, ...

