POL-KI: 230307.1 Preetz: Verkehrsschild durch Unfall beschädigt. Polizei sucht Zeugen.

Kiel (ots) - Am Abend des 25. Februar 2023 kam es in Russee zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können. An dem Samstag stellte ein Anwohner gegen 20:25 Uhr im Bereich der Rendsburger Landstraße 423 Beschädigungen an einem geparkten Ford Fiesta fest, nachdem er zuvor einen lauten Knall aus Richtung der Straße vernommen hatte. Das Fahrzeug ...

