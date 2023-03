Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230302.3 Schwentinental: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach versuchtem Raub

Schwentinental (ots)

Dienstagabend kam es im Umfeld des Schwentinentaler Freibades zu einem versuchten Raubüberfall auf einen 19-Jährigen. Der unbekannte Täter flüchtete jedoch ohne Beute. Die Kriminalpolizei Plön führt die Ermittlungen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach Angaben des 19-Jährigen habe er sich gegen 20:30 Uhr im Bereich des Fahrradstellplatzes am Freibad beziehungsweise dem dortigen Restaurant befunden, als eine männliche Person auf ihn zugekommen sei und in ein Gespräch verwickelt habe. Plötzlich sei er mit Reizgas besprüht worden sein. Als der Mann versucht habe, seine Taschen zu durchsuchen, habe er ihn weggeschubst, so dass der Täter die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen habe.

Er beschrieb den Täter als knapp 2 Meter groß, etwa 25 Jahre alt und von kräftiger Statur. Der Mann soll einen Vollbart getragen und gebrochen deutsch gesprochen haben. Der Aussage des Geschädigten nach soll es sich bei dem Angreifer um eine Person türkischer oder arabischer Herkunft handeln. Er soll mit einer dunklen Weste der Marke "The North Face", einer hellen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen sein.

Die Plöner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 160 3333 entgegen.

