Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230302.1 Kiel: Verkehrsbehinderungen in Kiel erwartet

Kiel (ots)

Freitagnachmittag ist aufgrund einer Demonstration zum Thema Klimaschutz mit Verkehrsbehinderungen im Bereich der Kieler Innenstadt zu rechnen. Auch ein Teilstück der Bundesstraße 76 wird temporär gesperrt. Die Polizei geht, genau wie bei vergangenen Versammlungen zum gleichen Thema, von einem friedlichen Verlauf aus.

Die angemeldete Demonstration soll gegen 15 Uhr am Exerzierplatz starten und von dort folgenden Verlauf nehmen: Ziegelteich - Sophienblatt - Hamburger Chaussee - Theodor-Heuss-Ring - Westring - Schützenwall - Exerzierplatz.

Die Polizei wird auf der Route kurzzeitige Straßensperrungen einrichten. Die B76 wird in Fahrtrichtung Norden ebenfalls kurzzeitig zwischen Waldwiesenverteiler und der Abfahrt Saarbrückenstraße gesperrt. Angaben zu Zeitpunkt und Dauer der jeweiligen Sperrungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.

Zusätzlich wird es ab etwa 13 Uhr mehrere kleinere Zubringerdemos zum Exerzierplatz geben. Diese starten am Audimax der CAU, in der Hofholzallee, in der Kirchhofallee und am Seefischmarkt. Abhängig von der Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird entschieden, ob diese Gehwege oder Fahrbahnen nutzen. Es könnte bei den Streckenverläufen zu weiteren vorübergehenden Verkehrsbehinderungen kommen.

Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer sollten sich auf mögliche Behinderungen bis etwa 18 Uhr einrichten.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell