POL-KI: 230227.2 Kiel: 22-Jähriger durch Schuss mit Schreckschusswaffe verletzt

In der Nacht von Freitag auf Samstag fanden Passanten einen 22-Jährigen verletzt auf einem Parkplatz in der Straße Lange Reihe auf. Der Mann hatte eine Gesichtsverletzung, die vermutlich durch einen aufgesetzten Schuss mittels einer Schreckschusswaffe verursacht wurde. Wenige Minuten nach der Tat meldete sich ein zweiter Geschädigter nach einer Bedrohung mit einer Schreckschusswaffe auf der Regionalleitstelle. Verletzt wurde der 21-Jährige nicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand befand sich der 22-Jährige gegen 23:45 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Lange Reihe. Dort fanden ihn Passanten mit einer Gesichtsverletzung auf dem Boden liegend vor. Der junge Mann war benommen und konnte sich nur daran erinnern, dass er von zwei oder drei Personen angegriffen worden war. Wie es zu der Verletzung gekommen war, konnte er nicht sagen, weil er vermutlich kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte.

Nach einer ersten Inaugenscheinnahme durch eine Streifenwagen- und eine Rettungswagenbesatzung ist die Verletzung vermutlich die Folge eines aufgesetzten Schusses mit einer Schreckschusswaffe. Die Rettungswagenbesatzung brachte den 22-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Wenige Minuten nach Mitternacht ging auf der Rettungsleitstelle ein weiterer Notruf ein. Ein 21-Jähirger gab an, dass er soeben mit einer Schreckschusswaffe in der Straße Spritzengang bedroht worden sei. Man habe aus einer Entfernung von weniger als einem Meter einen Schuss auf ihn abgegeben. Anschließend hätten ihn der Schütze und ein weiterer Mann bis in die Straße Großer Kuhberg verfolgt, erneut einen Schuss in seine Richtung abgegeben und seien danach zunächst in Richtung Ziegelteich und darauf in Richtung Bahnhof gelaufen. Verletzt wurde der 21-Jährige nicht.

Eine sofort von der Regionalleistelle eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. Die beiden Männer sollen nach Angaben des 21-Jährigen ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben, ca. 18 Jahre alt, schlank und ca. 175 cm bis 180 cm groß gewesen sein. Einer der beiden Männer soll dunkel gekleidet gewesen sein. Der andere Mann soll eine dunkle Jacke, einen weißen Hoodie, eine blaue Jeans und dunkle Schuhe getragen haben.

Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zur Tat oder zu den Tätern werden unter der Telefonnummer 0431-160 1210 entgegengenommen.

