POL-KI: 230228.1 Kiel: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Kreis Plön (ots) - Am Wochenende kam es im Kreis Plön zu zwei alkoholbedingten Verkehrsunfällen. Unfallverursacher waren jeweils alkoholisierte Verkehrsteilnehmer. Samstag gegen 22:30 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Toyota die Bundesstraße 430 (B430) aus Lütjenburg kommend in Richtung Plön. In einer Rechtskurve Höhe Rantzau verlor der Fahrer auf ...

