Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Aufgegriffen

Offenburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen konnten Beamten des Polizeireviers Offenburg bei einer Kontrolle in der Lange Straße diverse Rauschmittel sicherstellen. Gegen 2:30 Uhr zogen zwei Jugendliche aufgrund ihres auffälligen Verhaltens die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich. Als sich die Beamten den beiden Heranwachsenden näherten und die Kontrolle eröffneten, ergriffen die beiden 16- und 17-Jährigen die Flucht. Mit Unterstützung von Beamten der Bundespolizei gelang es schließlich im weiteren Verlauf beide Flüchtigen zu stellen. Ein 18-Jähriger, welcher offenbar in Verbindung mit den beiden zuvor genannten Beschuldigten steht, konnte ebenfalls am Ort des Geschehens angetroffen werden. Bei allen drei Personen konnten Betäubungsmittel sichergestellt werden. In den Bauchtaschen der beiden Jugendlichen konnte zudem jeweils ein Schlagring, sowie im Falle des 16-Jährigen ein Springmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen laufen.

