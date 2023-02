POL-OG: Bühl - Trunkenheitsfahrt

Rheinmünster (ots) - Eine angetrunkene 55 Jahre alte Frau beschäftigte am Samstagmittag kurz vor 13 Uhr die Polizisten am Flughafen. Der Frau war von den Verantwortlichen aufgrund ihrer Alkoholisierung, die Mitnahme in einem Flug verweigert worden, was diese mit ungebührlichem Verhalten quittierte. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeipostens Flughafen und eine Streife der Bundespolizei wurden dann von ihr bespuckt ...

