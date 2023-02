Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, Schuttern - Ermittlungen wegen Körperverletzung, Hinweise erbeten

Friesenheim (ots)

Am Samstag sollen zwei junge Männer vor einer Halle in der Prinzenstraße von einem noch Unbekannten attackiert und verletzt worden sein. Gegen 1 Uhr soll ein 20-Jähriger, der auf einer Mauer saß, von einen vorbeilaufenden, etwa 180 Zentimeter großen, korpulenten Mann mit rötlichen Haaren geschlagen worden sein. Der Unbekannte, soll auch einen ebenfalls 20-Jährigen, der dazwischen gehen wollte, geschlagen haben. Der Gesuchte, der mit einer gelben Fliegerjacke mit der Aufschrift "Emojis" auf der Rückseite bekleidet gewesen sein soll, sei anschließend mit einem Shuttle in Richtung Friesenheim gefahren. Beide alkoholisierten Heranwachsenden wurden vor Ort medizinisch behandelt. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07821 -277-0 entgegen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell