POL-OG: Gaggenau - Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Rastatt (ots) - Am Sonntagmorgen, gegen 08:30 Uhr, ereignete sich an der Anschlussstelle Rastatt-Süd, BAB 5, ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Der 26-jährige Fahrer eines VW Caddy krachte hierbei, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, beim Verlassen der BAB 5 in die Leitplanke. Dessen Fahrzeug kam auf der Seite zum Liegen und musste abgeschleppt werden. Auch an der Leitplanke entstand beträchtlicher ...

